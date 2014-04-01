Управление соцпитания проведёт дополнительную проверку столовой в гимназии №642

В среду, 31 марта, появилась информация об отравлении учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная" в Василеостровском районе. Представители Прокуратуры и Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга провели соответствующую проверку. К компании, обеспечивающей образовательное учреждение продовольствием, претензий пока нет. По предварительной версии, в школе произошла вспышка ротавирусной инфекции. Управление социального питания (УСП) провело дополнительную проверку.

В Управлении сообщили о трех госпитализированных детях. Вечером 30 марта они обратились за медицинской помощью. Врачи поставили диагноз – гастроэнтерит. Один ребенок на данный момент уже выписан. В последние дни учащиеся гимназии №642 не обращались к медперсоналу с жалобами на диарею или рвоту.

Вице-губернатор Олег Эргашев поручил специалистам УСП провести дополнительную проверку организации питания в учебном заведении. Кроме того, эксперты "Испытательной лаборатории "Соцпит" взяли пробы блюд. Они проведут всесторонний анализ продуктов из пищеблока. В школьной столовой также проведена генеральная уборка и дезинсекция.

В управлении соцпитания подтвердили, что с начала учебного года на горячую линию не поступали жалобы на качество питания в гимназии №642 "Земля и Вселенная". Выводы о об источнике заболевания в школе будут сделаны после проведения лабораторных исследований.

Фото: Piter.tv