Скончалась актриса из сериала "Стартрек"

Звезде "Остаться в живых" было 52 года.

В Калифорнии на 53-м году жизни скончалась американская актриса Стефани Нижник. Причина смерти пока неизвестна, сообщает Variety.

Стефани Нижник родилась в 20 мая 1967 года. За свою карьеру она сыграла в более 40 проектах. Актриса принимала участие в съемках "Любовь вдовца", "Остаться в живых", "Анатомия страсти", "Морская полиция: Спецотдел", "Параллельные миры", "C.S.I.: Майами" и "Звездный путь: Энтерпрайз". Свою последнюю роль она сыграла в 2009 году в драме "Двадцатка".

У нее остались мать, отчим, брат и многочисленные родственники. Детей у Нижник не было.

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