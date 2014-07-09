Ушёл из жизни бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Так как песни в те время писали все участники "Браво", музыкант сумел принять участие в создании нескольких хитов.

Бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин скончался. Об этом рассказал директор коллектива Виталий Цветков комментарии телеканалу "360".

Лапин состоял в группе в начале 90-х годов. Позже его сменил другой музыкант. Так как песни в те время писали все участники "Браво", музыкант сумел принять участие в создании нескольких хитов.

Замечательный талантливый человек. [Работал] в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины. Виталий Цветков, директор группы "Браво"

Сергей Лапин родился в 1962 году. Он пришёл в коллектив после того, как его покинула солистка Жанна Агузарова. Принял участие в записи двух альбомов "Браво".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)