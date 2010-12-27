Умер актер Александр Кузнецов

Звезде "Джека Восьмеркина" было 59 лет.

На 60-ом году жизни скончался советский и российский актер Александр Кузнецов. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом СМИ сообщили близкие Кузнецова. Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. После окончания Театрального училища им.Щукина он трудился в театре на Малой Бронной. Наибольшую популярность ему принесли главные роли в фильмах "Небывальщина" и "Джек Восьмеркин — "американец", где он воплотил главных героев. Всего на счету Кузнецова более 70 ролей в кино.

Актер также сыграл ряд эпизодических ролей в иностранных фильмах. Он снимался в "Санта-Барбаре", "Беверли-Хиллз 90210", "Военно-юридическая служба", "Разрушитель" и других лентах. Его последней работой стала роль в фантастике "Звёздный разум", которая выйдет в ноябре 2019 года.

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