Украинский эксперт и американец подрались в эфире "Россия 1"

Их неравный бой успел прокомментировать телеведущий Владимир Соловьев.

Словесная перепалка закончилась настоящей дракой для приглашенных героев шоу "Кто против?" Василя Вакарова и Грэга Вайнера. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1". Известно, что политтехнолог из Украины и американский журналист подрались из-за разных взглядов на роль США в жизни современной "незалежной". В частности, украинец заявил, что вмешательство Вашингтона в дела Киева нанесло молодому государству серьезный вред.

Никто не принес Украине столько вреда, сколько США Василь Вакаров

Гражданин США не согласился с этим высказыванием и наткнулся на физический отпор. В результате 10-секундной потасовки американец оказался повержен. К счастью, обошлось без серьезных травм. Слухи о драке подтвердил и ведущий Владимир Соловьев. Он написал в Twitter, что Вакаров действительно "нокаутировал" Вайнера.

По последним данным, в момент падения американец ударился головой о пластиковые декорации. После потасовки двух скандалистов удалили из эфира. Медицинская помощь не понадобилась ни одному из них.

Видео: YouTube, Instagram/ vrsoloviev