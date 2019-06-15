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Вчера, 22:31
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Rybka123
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Украинский блогер: Цекало и Лолита знали о судьбе Крыма заранее

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Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.

Украинский блогер Татьяна Микитенко сообщила, что Украину уже давно "планировали распилить". В доказательство этого она вспомнила штуку шоумена Александра Цекало про Крым. Об этом она заявила на фестивале "Днепровский пост".

Микитенко вспомнила, как в 1999 году Цекало рассказал, что может измениться в будущем россиян. Прогноз коллеги тогда поддержала певица Лолита.

Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали,
— сказал Цекало.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Большинство стран, включая Украину, до сих пор не признали полуостров территорией РФ.

Видео: выступление кабаре-дуэта "Академия" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Вчера 23:14

а где видео с пруфами, фуфлометы?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 23:27

https://www.youtube.com/watch?v=VSCWtWDrj6w

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Львов Валерий ответ на комментарий Аноним
Вчера 23:28

https://www.youtube.com/watch?v=VSCWtWDrj6w

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Аноним
Вчера 23:01

Офигенная новость

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