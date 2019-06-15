Украинский блогер: Цекало и Лолита знали о судьбе Крыма заранее

Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.

Украинский блогер Татьяна Микитенко сообщила, что Украину уже давно "планировали распилить". В доказательство этого она вспомнила штуку шоумена Александра Цекало про Крым. Об этом она заявила на фестивале "Днепровский пост".

Микитенко вспомнила, как в 1999 году Цекало рассказал, что может измениться в будущем россиян. Прогноз коллеги тогда поддержала певица Лолита.

Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали,

— сказал Цекало.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Большинство стран, включая Украину, до сих пор не признали полуостров территорией РФ.

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