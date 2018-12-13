Учителям Ленобласти выделят средства на приобретение жилья

Условием для победы для должна быть квалификация кандидата и готовность работать в выбранной школе не менее пяти лет.

Ленинградская область готова при реализации программы "Земский учитель" выделять средства на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Мы считаем необходимым к "земскому миллиону" добавлять средства на покупку однокомнатной квартиры. Это называется социальная инвестиция и мы ее реализуем. сказал Александр Дрозденко

Министр одобрила инициативу региона. По словам Ольги Васильевой, любые преференции, которые субъекты предполагают использовать для программы "земский учитель", позволят сделать ее по-настоящему успешной. Она рассказала, что программа стартует с 2020 года, при этом планируется создать общероссийский каталог вакансий, регионы должны предоставить максимум информации об учебном заведении, которому нужны педагоги, и об учительском коллективе — с тем, чтобы у кандидата были максимальные возможности для выбора. После этого конкурсные комиссии выберут победителя.

Условием для победы для должна быть квалификация кандидата и готовность работать в выбранной школе не менее пяти лет. подчеркнула Ольга Васильева

Молодые педагоги рассказали губернатору области и главе Министерства просвещения про свои идеи, касающиеся развития педагогических кадров, мер поддержки педагогов в развитии и совершенствовании педагогического мастерства, а также вопросы социальной помощи молодым педагогам.

Источник: пресс-служба 47 региона