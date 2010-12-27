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Учительницу обвинили в избиении школьника в Петербурге
Сегодня, 12:16
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TretyakovaS

Учительницу обвинили в избиении школьника в Петербурге

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Проводится проверка.

После информации об избиении ученика школы 555 учителем прокуратура Приморского района начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверочных мероприятий будут опрошены участники конфликта и должностные лица, говорилось в сообщении. 

После проверки будут приняты меры правового регулирования. 

Ранее стало известно, что 1 марта в одну из больниц в сопровождении родителей обратился 11-летний мальчик с ушибом и ссадиной нижней губы. Мальчика в удовлетворительном состоянии осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение. По словам ребёнка, в школе его ударила 33-летняя учительница начальных классов.

Теги: крминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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