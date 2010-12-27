Учительницу обвинили в избиении школьника в Петербурге

Проводится проверка.

После информации об избиении ученика школы 555 учителем прокуратура Приморского района начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверочных мероприятий будут опрошены участники конфликта и должностные лица, говорилось в сообщении.

После проверки будут приняты меры правового регулирования.

Ранее стало известно, что 1 марта в одну из больниц в сопровождении родителей обратился 11-летний мальчик с ушибом и ссадиной нижней губы. Мальчика в удовлетворительном состоянии осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение. По словам ребёнка, в школе его ударила 33-летняя учительница начальных классов.