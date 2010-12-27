Ученые нашли планету где есть грозы и дожди

Астрономы установили, что на Титане, спутнике Сатурна, часто случаются сильные грозы и дожди.

Ученым удалось найти первые доказательства, что грозы и дожди бывают не только на планете Земля. Спутник Сатурна Титан регулярно сотрясают грозы и орошают его поверхность дождем. Только вместо воды, на спутник льется метан и другие углеводороды. Таким открытием астрономы поделились в журнале Nature Geoscience.

По мнению ученых, Титан имеет сходства с нашей планетой. Например, там есть эрозия почвы, времена года, там происходят геологические процессы из-за гравитационного взаимодействия с Сатурном. Отличается он все же тем, что дожди там из метана, а поверхность вся покрыта льдом и снегом из углеводородов, а вместо раскаленной Земной мантии, у него предположительно теплый океан.

Долгое время ученые не могли установить регулярность дождей, так как наличие одних следов не могло дать точного ответа на этот вопрос. По этой причине астрономы заключили, что подобные процессы случаются там крайне редко.

Ученый из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Джонатан Митчелл и его коллеги создали новую климатическую модель Титана, которая смогла учесть существование на спутнике крупных "водоемов" на поверхности, которые могли бы в себя вбирать следы дождей и гроз.

В результате исследований эволюционных процессов поверхности Титана, примерно за промежуток в 50 лет, астрономам удалось установить, что грозы и дожди проходят раз в год (30 Земных лет). Мощные шторма проходят раз в 20-30 лет, а не тысячу, как предполагалось раньше.

Астрономы еще не определились похож ли Титан больше на Землю или же на Марс с его водными каналами. Но главное, по мнению ученых, что Титан на самом деле устроен сложнее, чем предполагали исследователи всего мира.