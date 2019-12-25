В Петропавловской крепости открылась выставка "Архитектура как искусство"

Экспозиция включает в себя проекты зданий, работы в области реставрации, проекты студентов и многое другое.

В Государственном бастионе Петропавловской крепости до 17-го сентября 2024 года развернулась выставка "Архитектура как искусство", – следует из сообщения пресс-службы Комитета по градостроительству и архитектуре. Организаторы – Всемирный клуб петербуржцев, оргкомитет премии "Золотой Трезини" и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

На экспозиции можно увидеть проекты зданий, сооружений, внутреннего убранства помещений, а также работы в сфере реставрации, театрального и выставочного дизайна, городской скульптуры и архитектурной керамики. Представлены также и проекты студенты-архитекторов. Помимо упомянутого у посетителей есть возможность посмотреть на работы лауреатов Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" 2023-го года.

В общей сумме, как замечает председатель оргкомитета Премии Павел Черняков, на выставке представлено более 70 проектов, многие из которых приехали в Петербург из разных стран: экспозиция полнится работами из Бельгии, Индии, Бразилии, Италии, Китая, России, США, Тайваня, а также Танзании и Финляндии.

Фото: Kuda Spb