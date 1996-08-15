Экс-участник телепроекта "Дом-2" подал в суд на МВД за то, что его не пускают в Россию

За пределами страны ему придется быть еще год и 4 месяца.

Бывший участник телепроекта "Дом 2. Построй свою любовь" узнал о том, что ему запрещен въезд в Россию до 16 февраля 2022-го года. После этого Игорь Русанов подал в суд на МВД РФ по Петербургу и области.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, въезд запрещен из-за того, что иностранный гражданин неоднократно в течение трех лет привлекался к административной ответственности. В соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 №114-ФЗ, границу России он пока пересечь не может, однако Русанов не согласен.

Мужчина привел несколько аргументов: он проживает в России с 2000-го года, женат на Юлии Щегловой, с которой 14 февраля 2020 поженился на Сейшелах, имеет твердое намерение проживать с супругой в России, имеет долю в уставном капитале одной из организаций в Петербурге и платит налоги, свободно владеет русским языком и не нарушает безопасность РФ.

Звезда телепроекта считает, что запрет нарушает его право на уважение частной жизни. Исковое заявление зарегистрировал Смольнинский районный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудили мужчину, обокравшего прихожанку.

Фото: Юлия Щеглова / VK