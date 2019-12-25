Участницу ДТП на Московском шоссе доставили в НИИ Джанелидзе

Пострадавшая находится в шоковой реанимации.

В 2 часа ночи в воскресенье, 5 декабря, в полицию из НИИ Джанелидзе поступила телефонограмма о том, что в 23:12 4 декабря в больницу доставили 32-летнюю петербурженку.

Как стало известно, ДТП, в котором пострадала девушка, произошло примерно в двух километрах от ее дома. У петербурженки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, закрытый перелом на уровне 4-5 позвонков, ушиб колена. Пострадавшую в тяжелом состоянии поместили в шоковую реанимацию.

По предварительным данным, 4 декабря около 22:04 на Московском шоссе, напротив АЗС "Шел" произошло ДТП. Материал проверяют правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv