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Участницу ДТП на Московском шоссе доставили в НИИ Джанелидзе
Сегодня, 9:21
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Участницу ДТП на Московском шоссе доставили в НИИ Джанелидзе

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Пострадавшая находится в шоковой реанимации.

В 2 часа ночи в воскресенье, 5 декабря, в полицию из НИИ Джанелидзе поступила телефонограмма о том, что в 23:12 4 декабря в больницу доставили 32-летнюю петербурженку. 

Как стало известно, ДТП, в котором пострадала девушка, произошло примерно в двух километрах от ее дома. У петербурженки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, закрытый перелом на уровне 4-5 позвонков, ушиб колена. Пострадавшую в тяжелом состоянии поместили в шоковую реанимацию. 

По предварительным данным, 4 декабря около 22:04 на Московском шоссе, напротив АЗС "Шел" произошло ДТП. Материал проверяют правоохранительные органы. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург, пострадавший в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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