С петербургских улиц вывезли почти 1 тыс. кубометров снега

Сейчас в городе работают 754 единицы техники и 887 дворников.

С начала первых снежных дней в Петербурге вывезли 961 кубометр снега. Настоящие зимние снегопады пока не пришли в город, максимально снежный покров достигал 2 см в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Северной столицы.

За прошедшую неделю с петербургских дорог на полигон было доставлено 722 кубометра мусора и 849 тонн смета. Город приводят в порядок 754 единицы техники и 887 работников ручного труда.

Кроме того, в Северной столице продолжается уборка садов, скверов и парков. В этих работах задействованы 256 машин и 893 специалиста. Садовники уже полностью подготовили зоны зелёных насаждений к зиме, утеплив их торфом. Кроны деревьев укрыты специальным материалом.

Ранее ГИБДД предупредила об образовании заторов из-за снега в Петербурге.

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