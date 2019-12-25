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С петербургских улиц вывезли почти 1 тыс. кубометров снега
Сегодня, 8:18
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С петербургских улиц вывезли почти 1 тыс. кубометров снега

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Сейчас в городе работают 754 единицы техники и 887 дворников.

С начала первых снежных дней в Петербурге вывезли 961 кубометр снега. Настоящие зимние снегопады пока не пришли в город, максимально снежный покров достигал 2 см в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Северной столицы.

За прошедшую неделю с петербургских дорог на полигон было доставлено 722 кубометра мусора и 849 тонн смета. Город приводят в порядок 754 единицы техники и 887 работников ручного труда. 

Кроме того, в Северной столице продолжается уборка садов, скверов и парков. В этих работах задействованы 256 машин и 893 специалиста. Садовники уже полностью подготовили зоны зелёных насаждений к зиме, утеплив их торфом. Кроны деревьев укрыты специальным материалом.

Ранее ГИБДД предупредила об образовании заторов из-за снега в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: зима, комблаг петербурга, санкт-петербург, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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