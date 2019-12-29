Убыток ''Ленты'' в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Причины: рост конкуренции и снижение темпов развития

Такие данные представлены в недавнем международном отчёте компании. Согласно нему, выручка "Ленты" в 2019 году выросла на 1,0% до 417,5 миллиардов рублей.

Убытки же связаны "с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% по сравнению с чистой прибылью 11,7 млрд рублей и рентабельностью 2,9% в 2018 году".

В минувшем году в "Ленту" вложили 14,1 миллиардов рублей. Это на 36,1% меньше по сравнению с 2018 годом. Причиной называют снижение темпа в развитии сети супермаркетов, а также "строгим контролем над расходами и изменением порядка платежей для ряда проектов". Ещё одно обстоятельство - рост конкуренции на рынке.