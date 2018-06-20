У жителя Выборгского района угнали два дорогостоящих квадроцикла

Стоимость транспортных средств оценивается экспертами в 1,4 млн рублей.

В минувший понедельник, 25 марта, в правоохранительные службы города Выборга поступил звонок от жителя поселка Грибное. Мужчина поделился с полицейскими информацией о краже двух квадроциклов, стоимость которых оценивается экспертами в 1,4 млн рублей.

В полицию обратился 52-летний мужчина из поселка Грибное Выборгского района Ленобласти. Мужчина сообщил, что с его участка были угнаны два квадроцикла.

В настоящий момент ведется расследование, выясняются все обстоятельства кражи.

Источник: сетевое издание "Online47"