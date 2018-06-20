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У жителя Выборгского района угнали два дорогостоящих квадроцикла
Сегодня, 13:24
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KaterinaKono13

У жителя Выборгского района угнали два дорогостоящих квадроцикла

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Стоимость транспортных средств оценивается экспертами в 1,4 млн рублей.

В минувший понедельник, 25 марта, в правоохранительные службы города Выборга поступил звонок от жителя поселка Грибное. Мужчина поделился с полицейскими информацией о краже двух квадроциклов, стоимость которых оценивается экспертами в 1,4 млн рублей.

В полицию обратился 52-летний мужчина из поселка Грибное Выборгского района Ленобласти. Мужчина сообщил, что с его участка были угнаны два квадроцикла. 

В настоящий момент ведется расследование, выясняются все обстоятельства кражи.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, кража квадроциклов, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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