В Красном Селе у бизнесмена воры украли рюкзак 1,5 миллионом рублей

В Красносельском районе Петербурга местного жителя ограбили на полтора миллиона наличными.

В Красносельском районе 18 января неизвестные обокрали петербуржца. Двое грабителей выхватили у пострадавшего рюкзак. Известно, что там находилось полтора миллиона рублей.

Инцидент произошел в полшестого утра на улице Спирина в Красном Селе. Жертва нападения является частным предпринимателем. Зачем он нес с собой такую большую сумму, да еще и наличными - правоохранительные органы не установили. Однако, сообщается, что мужчина занимается торговлей строительными материалами.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.