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В Красном Селе у бизнесмена воры украли рюкзак 1,5 миллионом рублей
Сегодня, 9:09
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lesjasap
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В Красном Селе у бизнесмена воры украли рюкзак 1,5 миллионом рублей

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В Красносельском районе Петербурга местного жителя ограбили на полтора миллиона наличными.

В Красносельском районе 18 января неизвестные обокрали петербуржца. Двое грабителей выхватили у пострадавшего рюкзак. Известно, что там находилось полтора миллиона рублей. 
 
Инцидент произошел в полшестого утра на улице Спирина в Красном Селе. Жертва нападения является частным предпринимателем. Зачем он нес с собой такую большую сумму, да еще и наличными - правоохранительные органы не установили. Однако, сообщается, что мужчина занимается торговлей строительными материалами.
 
В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Теги: деньги , кража , красное село , красносельский район , наличные , ограбление , полтора миллиона рублей , рюкзак , улица спирина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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