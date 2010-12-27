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У заключенного из Выборга похитили ружье, пока тот отбывал срок
Сегодня, 12:12
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KaterinaKono13

У заключенного из Выборга похитили ружье, пока тот отбывал срок

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Как сообщил пострадавший, в то время, пока он отбывал тюремное наказание, в его квартире по улице Сосновая в Выборге произошло ограбление. Был похищен охотничий карабин "Сайга".

В минувший вторник, 19 марта, в правоохранительные органы города Выборга поступила жалоба от 59-летнего мужчины. Известно, что он подал заявление о пропаже своего охотничьего ружья. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Как сообщил пострадавший, в то время, пока он отбывал тюремное наказание, в его квартире по улице Сосновая в Выборге произошло ограбление. Был похищен охотничий карабин "Сайга".

Прошлая обитательница квартиры умерла ещё в 2008-м году. Куда пропало ружье - неизвестно. Уточним, что мужчина вернулся в Выборг из костромской колонии, куда попал еще в 2007 году. В биографии мужчины судимости по статьям "кража" и "разбой".

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, кража, новости выборга, новости ленобласти, пропажа оружия
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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