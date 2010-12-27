У заключенного из Выборга похитили ружье, пока тот отбывал срок

Как сообщил пострадавший, в то время, пока он отбывал тюремное наказание, в его квартире по улице Сосновая в Выборге произошло ограбление. Был похищен охотничий карабин "Сайга".

В минувший вторник, 19 марта, в правоохранительные органы города Выборга поступила жалоба от 59-летнего мужчины. Известно, что он подал заявление о пропаже своего охотничьего ружья. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Как сообщил пострадавший, в то время, пока он отбывал тюремное наказание, в его квартире по улице Сосновая в Выборге произошло ограбление. Был похищен охотничий карабин "Сайга".

Прошлая обитательница квартиры умерла ещё в 2008-м году. Куда пропало ружье - неизвестно. Уточним, что мужчина вернулся в Выборг из костромской колонии, куда попал еще в 2007 году. В биографии мужчины судимости по статьям "кража" и "разбой".

Источник: сетевое издание "Online47"