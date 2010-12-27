Строитель-нелегал из Украины лишился в Пушкине 200 тысяч рублей

На стройке в Пушкине рабочего из Украины ограбили неизвестные бандиты.

В Пушкине трое грабителей ворвались на территорию стройки в масках и с ножом. Преступники отобрали у рабочего из Украины крупную сумму денег.

Сообщается, что иностранец был ограблен 6 декабря около двух часов ночи. Мужчина спал в бытовке, когда в помещение проникли неизвестные. Мужчины грубо разбудили мигранта, а затем приставили к горлу пострадавшего холодное оружие. Напавшие связали жертве руки покрывалом и засунули в рот кляп. Затем забрали 200 тысяч рублей и скрылись. Инцидент произошел в коттеджном поселке на улице Вячеслава Шишкова.

По информации от правоохранительных органов, пострадавший находился в Санкт-Петербурге без регистрации. В настоящее время устанавливается происхождение украденных денежных средств.