Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Строитель-нелегал из Украины лишился в Пушкине 200 тысяч рублей
Сегодня, 10:08
0
lesjasap
113

Строитель-нелегал из Украины лишился в Пушкине 200 тысяч рублей

0
 
 

На стройке в Пушкине рабочего из Украины ограбили неизвестные бандиты.

В Пушкине трое грабителей ворвались на территорию стройки в масках и с ножом. Преступники отобрали у рабочего из Украины крупную сумму денег. 
 
Сообщается, что иностранец был ограблен 6 декабря около двух часов ночи. Мужчина спал в бытовке, когда в помещение проникли неизвестные. Мужчины грубо разбудили мигранта, а затем приставили к горлу пострадавшего холодное оружие. Напавшие связали жертве руки покрывалом и засунули в рот кляп. Затем забрали 200 тысяч рублей и скрылись. Инцидент произошел в коттеджном поселке на улице Вячеслава Шишкова. 
 
По информации от правоохранительных органов, пострадавший находился в Санкт-Петербурге без регистрации. В настоящее время устанавливается происхождение украденных денежных средств. 
Все новости района
Теги: нелегальный рабочий , ограбление , пушкин , улица вячеслава шишкова
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5