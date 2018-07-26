У станции метро "Улица Дыбенко" сбили человека: женщина лежит в луже крови

В Невском районе Петербурга очевидцы сообщили о ДТП с участием пешехода. На переходе сбили взрослую петербурженку. Женщина осталась лежать на асфальте. Свидетели отмечают, что жертва аварии находится в сознании.

На место вызваны экстренные службы. Инцидент произошел утром 26 июля около станции метро "Улица Дыбенко". На помощь пострадавшей пришли местные жители. Они не оставили женщину одну лежать на дороге, огородив участок, не давая машинам навредить жертве еще больше.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб