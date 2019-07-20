У поселка Саперный иномарка угодила в кювет

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как рассказали Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в четвертом часу дня. На перекрестке Петрозаводского шоссе с дорогой на завод "Пелла" 42-летний водитель иномарки Hyundai пытался пойти на обгон попутно двигающихся автомобилей. К сожалению, он не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

В результате аварии пострадали владелец легковушки и его пассажир в возрасте 51 года.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти