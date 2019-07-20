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У поселка Саперный иномарка угодила в кювет

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как рассказали Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в четвертом часу дня. На перекрестке Петрозаводского шоссе с дорогой на завод "Пелла" 42-летний водитель иномарки Hyundai пытался пойти на обгон попутно двигающихся автомобилей. К сожалению, он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. 

В результате аварии пострадали владелец легковушки и его пассажир в возрасте 51 года.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария, дтп, колпино, саперный
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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