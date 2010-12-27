У петербуржца украли полный рюкзак с наличными возле Муринского парка

Пострадавший успел увидеть номера машины похитителей.

В Калининском районе Петербурга неизвестные преступники вытащили из припаркованного автомобиля "Мерседес" рюкзак. Как отмечает владелец машины, в нем находилась крупная сумма денег, полученная за продажу квартиры.Также грабители забрали с заднего сиденья транспортного средства ноутбук и документы. Инцидент призошел около Муринского парка.

Необычным в этой ситуации остается тот факт, что пострадавший успел заметить номера машины, на которой приехали мошенники. Жертва событий рассказал, что собирался отвезти денежные средства в центр обмена валюты, но ненадолго отошел от транспортного средства. Он припарковал иномарку около восьмого дома по улице Академика Байкова. К тому моменту, когда предприниматель вернулся, у его "железного коня оказалось разбито стекло. Владелец успел зафиксировать номера автомобиля, который в спешке отъезжал.

В настоящее время по данному делу ведется расследование. Ущерб заявитель оценил в 645 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv