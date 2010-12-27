В Петербурге за день угнали две дорогостоящие иномарки

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье "Кража".

В минувшие сутки в Петербурге угнали две дорогих иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

В среду, 5 июня, в полицию обратился 65-летний пенсионер. Он заявил, что у него угнали "BMW 740 LD XDRIVE" 2017 года. Автомобиль был припаркован на парковке у "Максидома" на Выборгском шоссе. Ущерб владелец оценил в 5 млн рублей.

В этот же день к стражам порядка пришла представительница петербургского автосалона и рассказала об исчезновении " Range Rover ". Машина стояла у гостиницы на площади Победы. Сумма ущерба также составила 5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". Полиция разыскивает угонщиков и пропавшие автомобили.

Фото: Piter.TV