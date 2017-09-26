У столичного "наркодачника" нашли 46 килограммов наркотиков

Сотрудники полиции обнаружили у 37-летнего москвича 46 килограммов наркотиков.

Как сообщает "Росбалт", в Москве полицейские нашли у 37-летнего жителя столицы 46 килограммов наркотиков.



При личном досмотре у мужчины были найдены более 20 килограммов наркотика растительного происхождения.



По данному факту следствием ОМВД России по району Митино Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В ходе проверки выяснилось, что мужчина выращивал растительный наркотик в Рязанской области. Там правоохранители изъяли свыше 26 килограммов.



На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".