В Росреестре рассказали, кто может лишиться земельных участков в Ленобласти

Проблемные участки, которые оказались заболоченными, захламленными или поросшими сорняками, создают неудобства соседям и затрудняют ведение хозяйственной деятельности.

В РФ обновили нормы, касающиеся изъятия земельных участков, которые владельцы используют ненадлежащим образом. В Ленинградской области за последние годы обнаружено свыше 1700 таких участков, пишет spb.aif.ru.

Прежде всего, стоит отметить, что данная норма существует в Гражданском кодексе РФ с 1995 года, а новый федеральный закон, вступивший в силу 1 марта этого года, лишь уточнил процедуры её применения. В Росреестре поясняют, что нововведения касаются исключительно земельных участков в пределах населенных пунктов, а также садовых и огородных территорий. Проблемные участки, которые оказались заболоченными, захламленными или поросшими сорняками, создают неудобства соседям и затрудняют ведение хозяйственной деятельности.

Например, в садоводческих товариществах такие участки мешают решению вопросов, связанных с деятельностью СНТ. Председателям приходится сталкиваться с долгами по взносам, накопившимся у собственников таких земель. Часто владельцы годами не посещают свои участки, и законодательство не предусматривает эффективных способов воздействия на них. Вопрос об ущербе, наносимом другим владельцам участков и объектам недвижимости, зачастую остается неразрешенным. Именно поэтому был разработан новый закон.

С 1 марта 2025 года собственникам предоставляется дополнительное время — три года, чтобы привести участок в порядок (например, очистить от мусора, осушить или выровнять поверхность). В течение этого периода владелец не может быть привлечен к ответственности за нецелевое использование земли, так как он еще не начал её эксплуатацию. Важно понимать, что даже если собственник не успеет освоить участок вовремя, это само по себе не приведет к автоматическому изъятию земли. Перед изъятием проводятся надзорные мероприятия. Владельцы участков, на которых выявляются признаки неиспользования, имеют возможность исправить ситуацию в установленный законом порядок, —пояснили в Росреестре.

Этот закон не имеет обратной силы, и для всех участков отсчет начнется с 1 марта 2025 года. Для тех, кто купил или получил участок в дар после этой даты, срок исчисляется с момента регистрации права собственности.

Под неиспользованием участка подразумевается отсутствие построенного и зарегистрированного здания или сооружения на земле, предназначенной для строительства, в течение пяти и более лет. Садовые участки считаются заброшенными, если более половины их площади покрыто сорняками или мусором. К работам, свидетельствующим об освоении земли, относятся также осушение, орошение, уплотнение и укрепление почвы.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Сергей Фролов сообщил, что в 2023 году были выявлены участки площадью 1073 гектара, предназначенные для строительства, но без капитальных построек. В 2024 году таких участков оказалось 307 гектаров. В общей сложности за период с 2019 по 2023 год управление выявило более 1700 участков с признаками неиспользования.

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Фото: Unsplash (Vicentiu Stupar)