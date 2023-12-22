У пятилетней девочки загорелось платье на проспекте Юрия Гагарина

Пострадавшая потянулась к полке с печеньем рядом со включённой газовой плитой. Сейчас девочка находится в реанимации.

Вечером в четверг, 29 февраля, из квартиры одного из домов по проспекту Юрия Гагарина была госпитализирована пятилетняя петербурженка с многочисленными ожогами в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, девочка помещена в реанимацию.

Со слов матери пострадавшей, девочка потянулась на полку за печеньем рядом с работающей газовой плитой, и у неё загорелось платье. В результате возгорания малышка получила ожоги подбородка, шеи, груди, живота, верхних конечностей левого бедра, 22% 2-3 степени.

Семья пострадавшей полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV