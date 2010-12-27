У туриста из Чехии украли в Петербурге рюкзак с дорогой техникой

В Петербурге обокрали жители Чехии на 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге украли личные вещи иностранного туриста. Инцидент произошел вблизи Московского вокзала. Мужчина лишился планшета, бритвы, электронной книги и наушников. Как сообщают СМИ, чешский британец оценил ущерб в сто тысяч рублей.

Известно, что житель Чехии 13 апреля заказал такси до Московского вокзала, но, покинув автомобиль, в багажнике не нашел свой рюкзак. Кроме него пропали планшет за тысячу фунтов стерлингов и другая дорогая техника. Турист уверен, что вещи ему не вернут, поэтому рассчитывает лишь получить документ, необходимый для выплаты страховки.

Фото: Pixabay