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У туриста из Чехии украли в Петербурге рюкзак с дорогой техникой
Сегодня, 14:29
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Shdaria
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У туриста из Чехии украли в Петербурге рюкзак с дорогой техникой

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В Петербурге обокрали жители Чехии на 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге украли личные вещи иностранного туриста. Инцидент произошел вблизи Московского вокзала. Мужчина лишился планшета, бритвы, электронной книги и наушников. Как сообщают СМИ, чешский британец оценил ущерб в сто тысяч рублей.

Известно, что житель Чехии 13 апреля заказал такси до Московского вокзала, но, покинув автомобиль, в багажнике не нашел свой рюкзак. Кроме него пропали планшет за тысячу фунтов стерлингов и другая дорогая техника. Турист уверен, что вещи ему не вернут, поэтому рассчитывает лишь получить документ, необходимый для выплаты страховки.

Фото: Pixabay

Теги: кража , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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