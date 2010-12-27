У браконьеров из Петербурга забрали центнер рыбы

Росрыболовство забирает незаконные орудия охоты и транспортные средства.

Представители Росрыболовства обнаружили более сотни килограммов незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время водные биоресурсы изъяты у злоумышленников. Преступники, нарушившие требования в области безопасности охраны водных ресурсов, получили административные штрафы. В общем размере количество выплат достигло 153,7 тысяч рублей.

Как отмечают сотрудники организации, за последнюю неделю на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зафиксировано 36 случаев браконьерства. Чаще всего местные жители пытаются рыбачить в неположенных местах,а также при этом использовать нелегальные орудия вылова. Инспекция изъяла 62 таких орудия, а также пять транспортных средств.

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