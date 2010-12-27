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В Мурино бизнесмен лишился фуры на два миллиона рублей
Сегодня, 13:06
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TretyakovaS
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В Мурино бизнесмен лишился фуры на два миллиона рублей

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Во Всеволожском районе у бизнесмена увели тягач с прицепом стоимостью около двух миллионов рублей.

Днем 16 ноября во всеволожскую полицию обратился 42-летний директор и совладелец нескольких строительных компаний . Об этом пишет 47news.

Мужчина рассказал правоохранителям о пропаже принадлежащего ему тягача Volvo c полуприцепом Kennis стоимостью около двух миллионов рублей. Грузовик красно-желтого цвета был припаркован около бизнес-центра "Ресурс-Н" на улице Лесной в посёлке Мурино.

По предварительным данным, машина исчезла в 11 утра 16 ноября.  

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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