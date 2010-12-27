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У Володарского моста "развернулся триллер" с погоней
Сегодня, 11:18
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nadiputintseva
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У Володарского моста "развернулся триллер" с погоней

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Виновник ДТП попытался избежать ответственности.

Утром 28 марта в Невском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая погоня. Как сообщают очевидцы, все началось с ДТП.

Как выяснилось, водитель "Субару" столкнулся на Таллинской улице с двумя другими машинами. Однако объясниться перед автомобилистами он так и не вышел. Вместо этого он "дал по газам" и попытался скрыться с места происшествия.

Водители пострадавших автомобилей решили все-таки не спускать с рук такую наглость и устроили настоящую погоню. Догнать виновника удалось около Володарского моста. Иномарку заблокировали со всех сторон.

Пока сотрудники ГИБДД в пути, нарушителя пытаюсь удержать шесть мужчин. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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