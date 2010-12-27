У Выборгской набережной любовное послание приняли за "бомбу"

Правоохранительным органам вечером 24 июля пришлось оцепить Кантемировскую улицу, чтобы проверить ее на наличие взрывоопасных веществ. Прохожих напугала оставленная неизвестный мужчиной банка. По словам очевидцев, гражданин явно нервничал, а затем ославил предмет и быстро скрылся из вида. Инцидент произошел около Выборгской набережной.
На место происшествия были направлены взрывотехники. Однако, проверка показала, что в оставленной банке нет бомбы. Внутри находилась любовная записка. Зачем петербуржец решил оставить послание посредине дороги - непонятно. Автомобильное движение быстро восстановили.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб