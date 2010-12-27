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У "Площади Ленина" и "Елизаровской" петербуржцам раздадут коврики для йоги
Сегодня, 15:23
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lesjasap
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У "Площади Ленина" и "Елизаровской" петербуржцам раздадут коврики для йоги

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Оборудование предоставят в рамках проекта "Пока ты спал".

Некоммерческий проект  "Пока ты спал" запускает сезон бесплатных занятий йогой для петербуржцев. Мастера предлагают всех желающих собираться на территории парка имени Академика Сахарова у станции метро "Площадь Ленина", а также в Палевском саду около "Елизаровской". Пришедшим ученикам организаторы выдадут специальные коврики. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

Начало мероприятий запланировано на 10 часов утра 29 июля у первой локации и в половину первого дня во второй. Занятия проводят опытные преподаватели проекта. Кроме оборудования и удобных сумок для них участники получат угощения в виде фруктов и напитков. После секций начнутся лекции от известных специалистов.

Занятия будут проходить каждые выходные до начала сентября.

Фото: Instagram

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Категории: Новости СПб Картина дня

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