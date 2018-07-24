У "Международной" петербуржцы жалуются на отравляющие пары из-за покрасочных работ в метро

По словам пострадавших, квартиры впитали в себя запах краски и растворителя.

Петербуржцы рассказали о проведении покрасочных работ на территориях станций "Международная" и строящегося объекта "Проспект Славы". Местные жители обратились за помощью в полицию из-за того, что ближайшие дома от места инцидента пропахли парами краски. Однако, правоохранительные органы не смогли помочь пострадавшим: это не их компетенция.

Изначально на место были вызваны сотрудники МЧС. Представители экстренной службы установили, что причиной необычного запаха стали работы на подземных объектах.

По сведениям от очевидцев, квартиры заполнены парами растворителя. Многим пришлось покинуть помещения и выйти на улицу, чтобы спастись от невыносимого запаха. Жители боятся, что утром у многих может оказаться отравление или просто заболит голова. Конкретно петербуржцы обеспокоены состоянием зданий по Бухарестской улице, 86 корпусов 1 и 2.

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