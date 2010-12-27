У КАДа в воде обнаружили обкусанный труп

Рыбы и утки успел полакомиться утонувшим человеком.

В Красносельском районе Петербурга спасателям пришлось доставать из воды искусанный труп неизвестного. Тело со странными повреждениями обнаружено в 900 метрах от Дудергофского канала около спуска к КАДу. Эксперты предполагают, что труп долгое время находился в воде. За это время им успели" насладиться" речные обитатели. Приблизительный возраст местного жителя установить невозможно. Однако, он носил седую бороду.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего. Находку сделали местные жители днем 15 августа. По рассказу свидетеля событий, мертвец был замечен около вертолетной площадки компании "Хели-драйв".

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