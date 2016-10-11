У Исаакиевского собора задержали мужчину в балаклаве и парнишку-вейпера

У Исаакиевского собора прошла стихийная акция протеста. На "народном сходе" были задержаны двое молодых мужчин.

По всей России прокатилась волна несанкционированных митингов, связанных с запрещенной в РФ экстремистской организацией "Артподготовка". Во многих крупных городах народные сходы сопровождались задержаниями протестующих. Не обошлись без ЧП и протестные акции в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка", сегодня днем, 5 ноября, у Исаакиевского собора собралось около сотни горожан. Впрочем, большинство из них так и не решились перейти к протестной деятельности. Возможно, людей пугали десятки ОМОНовцев, которые дежурили на площади у собора.

В итоге протестное стояние закончилось мирно: люди просто разошлись, так и не устроив полноценного митинга. Несмотря на это сотрудники МВД все-таки задержали двоих граждан. По данным издания, в руки к силовикам попал мужчина в балаклаве и подросток 17-18 лет на вид, у которого правоохранители обнаружили подозрительный баллончик. Впрочем, по мнению журналистов, речь шла об обычной таре для вейперской жидкости.