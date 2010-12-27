У Гостиного двора прошли одиночные пикеты в поддержку Михаила Светова

Вечером 6 ноября у Гостиного двора начались одиночные пикеты в поддержку Михаила Светова. Сегодня члена Либертарианской партии задержали, а днем активист писал о том, что его вызвали в СК на доследственную проверку. Об этом Светов сообщил на своей странице в Twitter.
Сменяемые одиночные пикеты в центре Петербурга начались в 20:00.
Адвокат задержанного Михаил Бирюков уточнил, что в отношении петербуржца возбудили уголовное дело из-за публикации в Instagram в 2012 году, по какой именно статье - не уточняется.
"Руководящий комитет Санкт-Петербургского отделения ЛПР считает недопустимым преследование людей за их взгляды и требует полной остановки дела Михаила Светова",
- говорится в официальном заявлении РК ЛПР СПб.
В среду, 6 ноября, Михаил Светов писал в соцсетях о том, что его под дверью караулят журналисты, а затем, в 5-м часу вечера с постановлением приехали сотрудники полиции.
Фото: evgeniya38ko / Instagram
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