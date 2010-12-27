Фото: у Фарфоровского Поста загорелся автобус

На место происшествия прибыли 3 пожарных наряда, машины скорой и реанимация.

В воскресенье, 18 августа, в Фрунзенском районе Петербурга загорелся автобус. Очевидцы выложили снимки с места происшествия в группе "ДТП и ЧП" во Вконтакте.

Свидетели рассказали, что горящий автобус заметили на улице Фарфоровский Пост у дома номер 58. По предварительной информации, неизвестные проникли в открытую машину и подожгли ее. На место происшествия прибыли 3 пожарных наряда, машины скорой и реанимация. Информация от пострадавших уточняется.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург