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Фото: у Фарфоровского Поста загорелся автобус
Сегодня, 19:32
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Rybka123

Фото: у Фарфоровского Поста загорелся автобус

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На место происшествия прибыли 3 пожарных наряда, машины скорой и реанимация.

В воскресенье, 18 августа, в Фрунзенском районе Петербурга загорелся автобус. Очевидцы выложили снимки с места происшествия в группе "ДТП и ЧП" во Вконтакте. 

Свидетели рассказали, что горящий автобус заметили на улице Фарфоровский Пост у дома номер 58. По предварительной информации, неизвестные проникли в открытую машину и подожгли ее. На место происшествия прибыли 3 пожарных наряда, машины скорой и реанимация. Информация от пострадавших уточняется.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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