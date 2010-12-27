УФСБ предупреждает петербуржцев о пробках на границе из-за возвращения людей из отпусков

Пик транспортного затора планируется на выходные дни.

В УФСБ предупредили о запланированных очередях в таможенных отделениях на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В выходные попасть домой или выехать за пределы страны можно будет с большими задержками. Такая ситуация связана с массовым возвращением местных жителей из летних отпусков.

Как отмечают представители ведомства, с 24 по 25 августа, а также в период с 29 по 31 августа время ожидания прохождения таможенного поста будет увеличено. Однако, сотрудники постараются обеспечить наиболее быстрый и удобный процесс пересечения границы.

В эти дни будут открыты все полосы для движения, а также задействованы вс кабины паспортного контроля для пропуска личных автомобилей туристов. На месте будет трудиться максимальное количество сотрудников службы. В случае необходимости, организуют реверсивное движение.

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