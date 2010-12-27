СК Леноблсти начал проверку факта травмирования 12-летнего мальчика в детском лагере

Сотрудники надзорной инстанции изучают обстоятельства дела.

Следственный комитет Ленинградской области начал проверку обстоятельств дела о травмировании школьника на территории детского оздоровительного лагеря "Зазеркалье". Накануне 12-летний мальчик получил там серьезное повреждение головы. В результате пострадавший был экстренно госпитализирован.

По указанию руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области организовано проведение доследственной проверки сообщения о преступлении отмечают в пресс-службе ведомства

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Подробности ситуации не разглашаются. Специалисты пытаются выяснить причины и обстоятельства инцидента. Может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, что лагерь, в котором произошло данное событие располагается в Выборгском районе Ленобласти. Руководство лагеря рассказало версию о том, что ребенок поскользнулся и упал головой на раковину. Таким образом он получил черепно-мозговую травму. Родственники опровергают предположение, так как у мальчика переломаны пальцы и рука.

Фото: Piter.tv