Турки назвали самые сложные русские слова

Турецкие журналисты составили рейтинг самых трудных для произношения русских слов. Список привели в издании Medya Gunlugu.
В материл вошли слова, содержащие от 19 до 32 букв. Среди них: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность. Отмечается, что последнее туристам приходится употреблять наиболее часто.
В тексте автору предлагают читателям прочесть все эти слова, если он уверен, что "освоил" русский язык.
Видео: YouTube/Вячеслав Петров
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