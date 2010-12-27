Турнир по велоспорту ограничит движение на Ваське 2 мая

Будет перекрыта Менделеевская, Тифлисская улицы, Таможенный переулок и Биржевой проезд.

Петерубрге пройдёт чемпионат по велоспорту. Несколько улиц Васильевского острова перекроют. Сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

2 мая 2018 года в городе пройдет чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по велоспорту на шоссе. Мероприятие проводится РОО "Федерация велосипедного спорта".

Соответственно, в среду с 11.00 до 18.00 будет прекрщено движение транспортных средств по Менделеевской улице, Тифлисской улице, Таможенному переулку, а также Биржевому проезду.