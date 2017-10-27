Янне-Элонен-Кулмала сдался российскому спортсмену Штепину после удушающего

В пятницу, 27 октября в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Поединок между финном Янне-Элонен-Кулмала и российским спортсменом Баиром Штепиным завершился победой последнего.

В пятницу, 27 октября в Дворце спорта "Ледовый" в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Главный бой вечера состоится между Сергеем Романовым из Сечь PRO и чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко.

За "место под солнцем" приехали побороться спортсмены из разных стран. Так, прошел бой между спортсменами в легчайшем весе Янне-Элонен-Кулмала из Финляндии и калмыком Баиром Штепиным. Победа досталась российскому спортсмену - ему удалось "уложить" финна до третьего раунда. При чем Янне-Элонен-Кулмала добровольно сдался после удушающего.



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