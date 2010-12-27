Турист из Одессы забыл пистолет в отеле на Васильевском острове

Иностранец в спешке забыл в номере пистолет.

В частном отеле на Васильевском острове персонал обнаружил в одном из номеров оставленный пистолет. Оружие было найдено после того, как жилец съехал. По сведениям сотрудников гостиницы, постоялец покинул помещение в спешке ранним утром 19 июля. Этот факту удивил, ведь заселился 29-летний гражданин Украины в дорогостоящее заведение на третьей линии всего пару часов до этого.

Во время уборки комнаты женщина увидела под кроватью сигнальный пистолет "Жевело-Н", а также четыре патрона. В настоящее время беглец разыскивается полицией.

Фото: Piter.tv