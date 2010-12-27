Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Турист из Одессы забыл пистолет в отеле на Васильевском острове
Сегодня, 13:58
0
lesjasap
1034

Турист из Одессы забыл пистолет в отеле на Васильевском острове

0
 
 

Иностранец в спешке забыл в номере пистолет.

В частном отеле на Васильевском острове персонал обнаружил в одном из номеров оставленный пистолет. Оружие было найдено после того, как жилец съехал. По сведениям сотрудников гостиницы, постоялец покинул помещение в спешке ранним утром 19 июля. Этот факту удивил, ведь заселился 29-летний гражданин Украины в дорогостоящее заведение на третьей линии всего пару часов до этого.

Во время уборки комнаты женщина увидела под кроватью сигнальный пистолет "Жевело-Н", а также четыре патрона. В настоящее время беглец разыскивается полицией.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

5