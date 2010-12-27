Турист из Германии лишился кошелька на "Достоевской"

Полиция разыскивает преступника.

В Петербурге у немецкого туриста злоумышленник сумел похитить портмоне с наличными деньгами и кредитными картами. Мужчина заметил пропажу на территории метрополитена, когда вышел на платформу станции "Достоевская".

К расследованию дела подключились оперативники. По их сведениям, жертвой мошенников стал 56-летний иностранец. Заявитель рассказал о случившемся только 2 августа,хотя само преступление было совершено еще 20 июля. В кошельке у пострадавшего находились две банковские карточки и пять тысяч рублей. Турист обратился за помощью в правоохранительные органы, чтобы они предоставили ему справку для обращения в страховую компанию.

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