  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:44
39
Rybka123

Турция задержала семь человек в рамках расследования побега Карлоса Гона

0 0

Топ-менеджер бежал из Японии, где находился под домашним арестом.

Турецкие власти задержали семь человек, которые могли помочь бывшему главе Renault и автоконцерна Nissan Карлосу Гону бежать из Японии в Ливан через Турцию. Об этом сообщает агентство Anadolu. 

Под следствие попали четыре пилота, два сотрудника аэропорта и глава частной грузовой компании. МВД Турции начало расследование.

О бегстве Карлоса Гон из Японии стало известно 30 декабря 2019 года. В стране он содержался под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях. Сам Гон заявил, что бежал из Токио от "несправедливого и политического преследования".

Видео: YouTube / CNEWS

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии