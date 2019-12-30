Турция задержала семь человек в рамках расследования побега Карлоса Гона

Топ-менеджер бежал из Японии, где находился под домашним арестом.

Турецкие власти задержали семь человек, которые могли помочь бывшему главе Renault и автоконцерна Nissan Карлосу Гону бежать из Японии в Ливан через Турцию. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Под следствие попали четыре пилота, два сотрудника аэропорта и глава частной грузовой компании. МВД Турции начало расследование.

О бегстве Карлоса Гон из Японии стало известно 30 декабря 2019 года. В стране он содержался под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях. Сам Гон заявил, что бежал из Токио от "несправедливого и политического преследования".

Видео: YouTube / CNEWS