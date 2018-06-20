Тур по барам Санкт-Петербурга

Барные туры зародились в Великобритании, но уже достаточно быстро набирают популярность в Петербурге.

Барные туры зародились в Великобритании, но уже достаточно быстро набирают популярность в Петербурге. В пятницу и субботу City Pub Crawl проводит увлекательные квест-туры по барам, пабам и клубам. За четыре часа команда должна посетить четыре бара, все это будет сопровождаться забавными миссиями и интересными поручениями от ведущего. Задания будут командные, за них можно будет получать призы, весь тур снимает профессиональный фотограф.

Место: Невский проспект

Цена: от 1000 до 1500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: City Pub Crawl/ ВК