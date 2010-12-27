Туннель КСЗ перекроют с 20 по 30 августа

Транспортное движение будет временно заблокировано в двух отсеках КЗС.

Туннель КСЗ перекроют с 20 августа. На десять дней для водителей будет недоступен участок трассы в Финском и Невском отсеке. Об этом сообщили представители пресс-службы Комплекса защитных туннелей. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Как отмечают специалисты, транспортный отсек будет закрыт со стороны внешнего кольца Финского отсека с восьми часов утра 20 числа по 20 часов вечера 24 августа. В течение этого периода времени дорожные сотрудники будут работать на правой, средней и левой полосах по очереди. С 8 утра 27 августа по 20 часов вечера 30 августа эти же меры коснутся и Невский отсек.

Автомобилистов предупреждают о необходимости быть внимательными на дороге и не превышать установленную скорость.

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