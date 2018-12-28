Компания Nouverlair в августе откроет рейсы из Туниса в Петербург

Горожане смогут прямым рейсом прилететь в Монастир с 17 августа.

Со следующей среды, 17 августа, тунисская авиакомпания Nouvelair запустит прямые рейсы из курортного города Монастир в Петербург, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

До конца августа запланировано два рейса. С сентября самолеты будут летать два раза в неделю. Перелеты осуществят до конца сентября.

Попасть в Монастир можно будет и из Москвы, но с 19 августа. Рейсы будут чартерными, поэтому в прямой продаже билетов нет.

Время перелета из России в Тунис составит четыре часа. В стоимость билета войдет багаж 20 килограммов, ручная кладь 8 килограммов, а также горячее питание и напитки.

Фото: Piter.tv