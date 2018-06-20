В Мурино нашли труп незнакомки в пеньюаре

Женщина лежала во дворе дома по улице Авиаторов Балтики.

В воскресенье, 31 марта, в полицию поступило заявление о трупе женщины, который лежит в одном из дворов в Мурино. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Труп женщины в пеньюаре нашли во дворе дома №7 по улице Авиаторов Балтики. Тело лежало на спине с раскинутыми в стороны руками и открытым ртом. Голова была запрокинута назад.

На вид умершей 30-35 лет, полного телосложения, волосы темные. Была одета в черные брюки, черный плащ, черный пеньюар и сапоги. Причина смерти пока не установлена. Ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что труп женщины достали из воды на канале Грибоедова.

Фото: Piter.TV