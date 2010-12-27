В Петербурге троллейбусы №№ 3 и 8 в вечернее время будут следовать по новому маршруту

Два троллейбуса изменят свое движение в вечернее время.

В Санкт-Петербурге в период с 30 сентября по 1 октября по вечерам будут изменятся трассы троллейбусных маршрутов № 3 и № 8. Об этом стало известно от пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Из-за закрытия троллейбусного движения по площади Балтийского вокзала пришлось менять следование маршрутов. Смена пути сохраниться на время проведения дорожных работ. Трассы маршрутов будут изменены в конкретные часы: с 22.00 30 сентября до 7.00 1 октября; с 22.00 1 октября до 5.30 2 октября; с 22.00 2 октября до 5.30 3 октября.

Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

- №3: от к/ст "Улица Маршала Тухачевского" по действующей трассе до к/ст "Советский переулок";

- №8: от к/ст "Троллейбусный парк №2" по действующей трассе до к/ст "Советский переулок".