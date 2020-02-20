По данным ведомства, задержанные хотели собрать деньги и выехать в Сирию.

В Татарстане были задержаны экстремисты, планирующие выехать в Сирию, передает РИА Новости.

В Казани оперативники ФСБ раскрыли террористическую ячейку. В запрещенную в РФ организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" входили двое россиян и один украинец. По данным ведомства, задержанные хотели собрать деньги и выехать в Сирию.

При обыске оперативники нашли религиозную литературу, холодное оружие и электрошокер. По факту организации деятельности экстремистского сообщества возбуждено уголовное дело.